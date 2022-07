Wikipedia: contro inesattezze e citazioni false arriva un’IA sviluppata da Meta

Meta, la parent company che possiede Facebook e Instagram, ha realizzato un’intelligenza artificiale in grado di verificare l’accuratezza delle citazioni su Wikipedia. Il software automatico è progettato per aiutare gli editor nel loro compito di mantenere l’enciclopedia libera da falsità e informazioni inaccurate.

L’IA si chiama Side, ed è in grado di tradurre le parole in valori numeri. In questo modo il modello è in grado di identificare eventuali contraddizioni tra paragrafi diversi, assegnando ad ogni citazione un grado di verosimiglianza. Nel caso in cui ci sia qualcosa di sospetto, l’intelligenza artificiale segnala il problema all’editor, che può approfondire e decidere se è il caso di intervenire e correggere la voce.

Un aiuto non da poco, considerando che ogni mese vengono create circa 17.000 nuove voci su Wikipedia. Per gli editor in carne ed ossa, quasi tutti volontari, monitorare costantemente ogni pagina è pressoché impossibile. L’automazione può quindi svolgere un ruolo estremamente prezioso nella lotta contro la disinformazione. Meta ha condiviso un video che illustra le capacità della sua IA Side.

Con un comunicato, Meta ha spiegato che intende utilizzare la sua IA con l’obiettivo di rafforzare l’autorevolezza e la qualità delle pagine su Wikipedia, uno strumento “che praticamente tutti usano”. Inoltre, Side secondo Meta potrebbe aiutare la comunità di ricerca “nelle sfide più difficili legate allo sviluppo delle intelligenze artificiali”. L’azienda ha aggiunto che il modello è stato creato grazie ad uno dei dataset più completi e vasti mai utilizzati per la progettazione di un sistema di Natural-language understanding (NLU).