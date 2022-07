Sekiro 2 in Unreal Engine 5 diventa realtà in uno splendido trailer fan-made

Enfant Terrible ha realizzato uno splendido concept trailer di Sekiro: Shadow Die Twice 2, immaginando come potrebbe essere il gioco alimentato dall'Unreal Engine 5.

Come potrebbe essere il sequel di Sekiro: Shadow Die Twice se fosse realizzato in Unreal Engine 5? Uno splendido concept trailer fan-made risponde a questa domanda, mostrando ai fan come potrebbe essere un ipotetico Sekiro 2, qui ribattezzato con il nome di Sekiro II: Shadow Resurrection.

Il filmato, che trovate qui sotto, è stato realizzato da Enfant Terrible e mostra come potrebbe apparire il sequel del gioco FromSoftware se fosse mosso dal potente Unreal Engine 5, capace di mettere in mostra scenari dettagliati, nuovi effetti di luce e riflessi molto più realistici.

Pubblicato originariamente nel 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Sekiro: Shadows Die Twice è ambientato nell’Era Sengoku e ha come protagonista uno shinobi, il Lupo, al quale è rimasto un solo braccio ed il cui destino è legato ad un giovane lord di nobili origini.

Acclamato da critica e pubblico, il gioco FromSoftware ha ottenuto il premio come Game of the Year ai The Game Awards del 2019, raggiungendo anche le 5 milioni di copie vendute. Ad oggi non è mai stato fatto cenno ad un possibile sequel e viste le decenti dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki è molto probabile che il team voglia al momento concentrarsi su nuovi progetti.

Stando ad alcuni indizi spuntati in rete in questi ultimi giorni sembra che il team voglia puntare su un ritorno della serie Armored Core. Del resto, lo stesso Miyazaki non ha fatto mistero della volontà di recuperare la serie storica del team.