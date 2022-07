Il mercato degli Smart Wearable è destinato a crescere esponenzialmente

Oltre ai prodotti di Meta e Apple, possiamo anche aspettarci che nuovi device vengano rilasciati da aziende come Xiaomi e Samsung, quindi, il mercato dei dispositivi indossabili sarà un nuovo importante campo di battaglia nella seconda metà dell’anno, all’infuori agli smartphone. Secondo il Taiwan Economic Daily (come spiegato da IThome), il mercato dei dispositivi indossabili nel suo insieme è ancora in espansione e i grandi marchi non si arrenderanno facilmente, inoltre si prevede che aziende come Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei e persino Meta continueranno ad annunciare nuovi prodotti.

Stando a un rapporto della società di ricerca IDC, 530 milioni di dispositivi indossabili saranno spediti in tutto il mondo nel 2021, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente e la maggior parte degli articoli inviati sono braccialetti e orologi. Apple ha un vantaggio significativo rispetto ai suoi rivali quando si tratta di smartwatch, in quanto gli Apple Watch hanno avuto una quota di mercato del 35% nel quarto trimestre dello scorso anno, mentre Xiaomi è arrivata seconda con l’8,6% e Samsung è arrivata terza con il 7,9%. Circa il 6,7 per cento del mercato è occupato da Huawei .

Secondo le statistiche IDC, l’anno scorso sono stati spediti a livello globale 11,23 milioni di visori AR/VR, con un aumento del 92,1% anno su anno in termini di dispositivi VR. Uno di loro ha visto la prima spedizione di apparecchiature VR superare i 10 milioni di unità, arrivando a 10,95 milioni. Inoltre si prevede che le spedizioni di apparecchiature VR aumenteranno del 43,6% anno su anno a 15,73 milioni di unità quest’anno.

Tra questi, Meta, uno dei principali produttori di apparecchiature VR, ha una quota di mercato dell’80% per Oculus, che è significativamente superiore a quella di altri rivali, con di sicuro ulteriori dettagli in merito ai prossimi dispositivi che non si faranno attendere ancora per molto.