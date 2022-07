Harley Quinn 3: il trailer della serie animata di HBO Max

HBO Max ha diffuso il trailer di Harley Quinn 3, la terza stagione della serie animata con Kaley Cuoco che presta la propria voce per il personaggio protagonista. Nel filmato, oltre alla stessa Harley Quinn e Poison Ivy, possiamo vedere anche Joker e Nightwing.

Ecco il trailer di Harley Quinn 3.

Ancora una volta Harley Quinn agirà al fianco di Poison Ivy, e di tutta la sua banda di alleati, come King Shark. Questa è la descrizione diffusa della terza stagione:

Caos e follia proseguono nella terza stagione di questa divertentissima serie TV. Harley Quinn e Poison Ivy ritornano a Gotham come la nuova coppia di potenti villain DC. Assieme alla loro squadra composta da King Shark (Ron Funches), Clayface (Alan Tudyk), Frank the Plant (JB Smoove), le Harlivy puntano a diventare le migliori versioni di sé stesse, mentre Ivy persegue la sua idea di trasformare Gotham in una sorta di Paradiso Terrestre.