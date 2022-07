Bandai Namco: DLC di Elden Ring, Armored Core e Tekken 8 tra i giochi leakati

Diversi nuovi giochi sembrano esser stati rivelati dal presunto attacco hacker subito da Bandai Namco. O almeno questo è ciò che riporta un documento che sta circolando in rete che mostra diversi loghi e nomi dei prossimo giochi in uscita, tra cui figura anche un DLC di Elden Ring.

Nella lunga e corposa lista apparsa sul web troviamo oltre all’espansione del capolavoro di FromSoftware, anche titoli come Armored Core, Tekken 8, Little Nightmares 3, Tales of Ascension, Dragon Ball FighterZ Super, Code Vein 2 e tanti altri.

Alleged leak of upcoming Bandai Namco games and DLC, supposedly a result from the random ware attack. pic.twitter.com/Hq1isviTxU — ByteSizedReview (@ReviewByte) July 12, 2022

Nelle ultime ore, Bandai Namco potrebbe essere stata colpita da un attacco informatico, stando alle dichiarazioni del gruppo ransomware BlackCat. Ricordiamo che i ransomware sono dei malware usato dagli hacker che mettono a tutti gli effetti fuori uso tutti i file di sistema, in cambio di un riscatto necessario per restituire il controllo alle vittime dell’attacco ed evitare così la diffusione dei dati.

Al momento, non sappiamo se si tratti di materiale effettivamente leakato o di una lista fake costruita ad hoc. Sta di fatto che è davvero improbabile che tre titoli di Dragon Ball escano tutti insieme corso dello stesso anno fiscale. Discorso diverso invece per il DLC di Elden Ring, che potrebbe benissimo fare il suo debutto nel corso del prossimo anno e per il chiacchierato nuovo titolo della serie Armored Core, di cui si vocifera da tempo (anche se la finestra di lancio fissata ad inizio 2023 appare in ogni caso sospetta).

Al momento Bandai Namco non ha lasciato dichiarazioni riguardo l’attacco informatico di BlackCat ed in ogni caso vi consigliamo di considerare queste informazioni come semplici indiscrezioni in attesa di conferme o smentite.