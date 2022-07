Amazon Prime Day 2022: occhio alle finte offerte, vi spieghiamo come risparmiare davvero

Partono ufficialmente i Prime Day 2022 di Amazon. Ma non sempre è tutto oro ciò che luccica: ecco come evitare le finte offerte e approfittare degli sconti migliori.

Amazon apre le danze. Oggi e domani, 12 e 13 luglio, l’e-commerce ospita i Prime Day 2022. Due giorni di sconti imperdibili per mettere le mani sui prodotti di elettronica, per la casa e anche su videogiochi e vestiti ad un prezzo stracciato.

Ma – ci perdonerete l’espressione banale – non sempre è tutto oro ciò che luccica. Così può succedere che dietro un’offerta all’apparenza conveniente si nasconda una sonora sola. Fortunatamente esistono alcuni trucchetti e altrettanti strumenti per verificare la reale convenienza di un’offerta su Amazon.

Facciamo un esempio. Trovate un bellissimo televisore OLED in sconto del 60%!. Ben 899 euro in meno rispetto al suo prezzo originario. Lo avete già messo nel carrello, ma è davvero una buona idea? Quegli 899 euro in meno a cosa si riferiscono? Al prezzo di listino, quando il prodotto è stato immesso sul mercato per la prima volta ormai due anni fa, o al prezzo che il televisore aveva fino a ieri, e quindi prima dei Prime Day 2022?

Ecco allora che scoprire che il televisore è sempre stato in forte ‘sconto’ negli ultimi mesi, e che rispetto al prezzo normalmente offerto dalla piattaforma lo sconto è di poco più di 200 euro. Siete ancora sicuri del vostro acquisto, oppure preferite dare un occhio in giro a caccia di offerte ancora più ghiotte? Non esiste ovviamente una risposta giusta, l’unica cosa importante è che facciate, da consumatori, scelte consapevoli, armati di tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Esistono due tool molto utili. Il primo si chiama CamelCamelCamel (lo trovate qua) ed è una vera e propria Bibbia dei prezzi su Amazon. Monitora costantemente ogni prodotto, segnalando e salvando ogni oscillazione di prezzo. Il sito vi rivela, tra le altre cose, anche il prezzo più basso mai raggiunto su Amazon.it dall’oggetto che state cercando. Un ottimo modo per evitare finti sconti e capire cosa conviene per davvero.

Poi c’è Keena (qui), che fa più o meno la stessa cosa, illustrando le oscillazioni di prezzo con un grafico facile da seguire. Non soltanto: il portale vi mostra anche i migliori prezzi del prodotto che state cercando su altri portali, come eBay. Entrambi i servizi possono essere integrati nel browser attraverso le estensioni ufficiali per Google Chrome e Microsoft Edge. Buoni incauti acquisti!