Thor: Love and Thunder guadagna oltre 300 milioni nel primo fine settimana

In pochi giorni Thor: Love and Thunder ha già guadagnato 302 milioni di dollari a livello mondiale, arrivando a piazzarsi al terzo posto tra i migliori incassi all’esordio dal periodo della pandemia, ed al secondo posto per la migliore apertura annuale dietro Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Thor: Love and Thunder a livello internazionale ha ottenuto 159 milioni di dollari durante il primo fine settimana, grazie agli incassi di 47 Paesi. Inoltre si tratta dell’undicesimo migliore risultato all’esordio per un film del Marvel Cinematic Universe. Tra i vari mercati possiamo segnalare i 15 milioni ottenuti in Corea del Sud, seguiti dai 14 milioni della Gran Bretagna, e dagli 11 milioni del Messico.

Il film dal 6 luglio è nelle sale cinematografiche, ed ha come protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman, con Taika Waititi alla regia.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.