The Last of Us Part 1: data d’inizio del preload svelata da PlayStation Game Size

PlayStation Game Size ha svelato la data dell'inizio del preload della versione digitale di The Last of Us Parte 1 per PS5.

Con un post su Twitter, PlayStation Game Size, ha svelato la data dell’inizio del preload di The Last of Us Parte 1 per PS5. Chi acquisterà la versione digitale del gioco potrà iniziare a scaricarlo il 26 agosto 2022, ossia ad una settimana esatta dalla data di lancio.

🚨 The Last of Us™ Part I 🟧 Pre-Load : August 26

🟫 Launch : September 2 ⬜ #TheLastOfUsPartI pic.twitter.com/uKvxhKtnAI — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 9, 2022

PlayStation Game Size ha più volte anticipato correttamente informazioni relative a preload e dimensioni dei giochi in arrivo su PlayStation Store, dunque possiamo ritenerla una fonte molto affidabile.

Vi ricordiamo che per realizzare questa nuova versione del gioco, Naughty Dog ha sfruttato al massimo tutta la potenza e le caratteristiche della console next-gen di Sony per riproporre la storia di Ellie e Joel in versione definitiva. Il gioco, pur rimasto fedele nella struttura, è stato arricchito con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati.

Il remake di The Last of Us avrà anche un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate e includerà il DLC Left Behind. The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 dal 2 settembre e successivamente approderà anche su PC.