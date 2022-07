OnePlus 10T sarà il primo telefono con 16 GB di RAM di OnePlus?

Di recente, il presunto Oneplus 10T con numero di modello PGP110 è stato individuato con un impressionante punteggio di benchmarking di 1.131.151 punti su AnTuTu. Ora, una nuova fuga di notizie ha rivelato che il 10T potrebbe arrivare con la più alta quantità di RAM mai vista su un telefono OnePlus. Report precedenti hanno affermato che OnePlus 10T arriverà con 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione, tuttavia, in un recente post su Weibo, il tipster Digital Chat Station ha affermato che il 10T arriverà con 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria UFS 3.1.

Quindi, OnePlus 10T potrebbe essere il primo telefono dell’azienda ad arrivare con un’opzione di 16 GB di RAM, inoltre, come è già noto, il dispositivo sarà dotato di un chip Snapdragon 8+ Gen 1, e caratterizzato da un display AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, inoltre sembra che che conterrà una batteria da 4.800mAh che supporterà la ricarica rapida da 150 W.

I report hanno suggerito che OnePlus potrebbe lanciare due telefoni alimentati dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Entrambi i dispositivi dovrebbero arrivare con specifiche identiche, ma potrebbero differire nel reparto fotocamera, si dice infatti che il 10T arriverà con una fotocamera frontale da 32 megapixel e una tripla fotocamera da 50 megapixel (principale) + 16 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel.

Tuttavia, il modello diretto in Cina sembra essere dotato di fotocamere di qualità inferiore. Digital Chat Station ha affermato che il dispositivo sarà dotato di una tripla unità da 50 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel, inoltre, anche in passato alcuni tipster hanno menzionato la stessa configurazione della fotocamera per la variante cinese. Questo modello dovrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel. Il tipster in questione risulta alquanto affidabile, e possiamo quindi aspettarci delle conferme da parte del colosso nel giro di poco tempo.