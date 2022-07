Alzheimer, 2 farmaci psichiatrici ne rallentano la progressione

Il team di ricerca del campus medico dell’Università del Colorado si è interessato a trovare farmaci che potessero bloccare la proteina Apolipoproteina E4 (ApoE4), che ipotizzano potrebbe ridurre le possibilità di sviluppare l’Alzheimer.

Mentre esaminava i farmaci che potrebbero avere questo effetto, il team ha notato che due dei farmaci sono comunemente prescritti per condizioni psichiatriche. I farmaci erano imipramina e olanzapina; l’imipramina è un antidepressivo triciclico e l’olanzapina è un antipsicotico .

Abbiamo quindi esaminato l’enorme database del National Alzheimer’s Coordinating Center e abbiamo chiesto cosa è successo quando a qualcuno sono stati prescritti questi farmaci per indicazioni normali, ma si trattava di malati di Alzheimer. Le persone che hanno ricevuto questi farmaci hanno sviluppato una migliore cognizione e in realtà sono migliorate nella loro diagnosi clinica. Rispetto a coloro che non assumevano questi farmaci, sono tornati dal morbo di Alzheimer a un lieve deterioramento cognitivo o da un lieve deterioramento cognitivo alla normalità.