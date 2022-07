The Lord of The Rings: Gollum e Steelrising supportano Ray Tracing e DLSS

Nacon conferma che The Lord of the Rings: Gollum e Steelrising supporteranno il Ray Tracing e il DLSS su PC. Ecco tutti i dettagli.

Nacon ha annunciato che The Lord of the Rings: Gollum e Steelrising supporteranno ray tracing e DLSS su PC, ufficializzando la collaborazione con NVIDIA per i due giochi. Grazie al supporto al ray tracing i due titoli vanteranno un’illuminazione e a un’ombreggiatura migliorate per un realismo maggiore, la tecnologia AI di NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), invece, andrà ad aumentare le prestazioni senza compromettere la qualità dell’immagine.

Vi ricordiamo che The Lord of The Rings: Gollum sarà disponibile a partire dal 1 dicembre 2022 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Si tratta di un action adventure focalizzato sulla componente stealth e l’esplorazione che racconterà la storia del personaggio prima degli eventi dei romanzi, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro.

Steelrising, invece, è un affascinante souls-like ambientato in una versione steampunk della Francia pre-rivoluzione. Nel gioco vestiremo i panni di Aegis, un’automa meccanico nonché guardia del corpo della regina Maria-Antonietta, che avrà l’obiettivo di eliminare Luigi XVI e il suo esercito di androidi che stanno terrorizzando la città. Steelrising sarà disponibile a partire dall’8 settembre 2022 per PS5, Xbox Series X|S e PC.

