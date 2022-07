iPhone Plus nel 2022 confermato da una foto delle cover?

È trapelata la foto di cover dedicate alla grande mela che potrebbe suggerire il ritorno dell'iPhone Plus per il 2022, anche se rimaniamo nelle speculazioni.

L’iPhone mini da 5,4 pollici sembrerebbe finalmente pronto per venire sostituito da un modello non Pro da 6,7 ​​pollici. Anche se abbiamo chiamato fino a questo momento il iPhone 14 Max, ma ci sono alcune speculazioni sul fatto che Apple farà rivivere il nome “Plus” che ha utilizzato per la prima volta con l’iPhone 6 Plus nel 2014. Quell’anno Apple ha rilasciato l’iPhone 6 da 4,7 pollici e il 5,5 iPhone 6 Plus da pollici.

Apple ha mantenuto i display da 4,7 pollici e 5,5 pollici su iPhone 8 e iPhone 8 Plus, entrambi rilasciati nel 2017, ma quest’anno ci aspettiamo di vedere iPhone 14 da 6,1 pollici, iPhone 14 Plus da 6,7 ​​pollici, 6,1 pollici iPhone 14 Pro e iPhone Pro Max da 6,7 ​​pollici. L’uso del nome “Plus” per l’iPhone 14 non Pro da 6,7 ​​pollici proviene da un’immagine che mostrava quattro custodie per iPhone che è stata pubblicata sul sito di social media cinese Weibo e tweettata da duanrui1205.

Apple dovrebbe prepararsi ad evidenziare la differenza tra i costosi modelli Pro e i meno costosi modelli non Pro. Ad esempio, pare che i modelli non Pro riutilizzeranno il chipset A15 Bionic della serie iPhone 13 mentre le unità iPhone 14 Pro saranno alimentate dal nuovo SoC A16 Bionic.

All’inizio di questa settimana, l’analista di TF International Ming-Chi Kuo ha chiarito che questa non è solo una novità una tantum a causa della carenza di chip. I modelli Pro hanno anche i display ProMotion con frequenza di aggiornamento di 120 Hz variabile e la configurazione a tripla fotocamera con teleobiettivo, inoltre l’iPhone 14 Pro Max potrebbe anche presentare cornici più sottili del 20% in base ai rendering realizzati utilizzando immagini CAD. Non dimentichiamo che secondo quanto anticipato quest’anno i modelli non Pro sfoggeranno ancora il notch mentre i modelli Pro porteranno i nuovi ritagli con design punch-hole + pillola.