Beyond Good & Evil 2: i test di gioco esterni partiranno a breve, dice Tom Henderson

Di recente Ubisoft ha lasciato intendere che Beyond Good & Evil 2 non è morto e che lo sviluppo procede attivamente. Ma non solo: a quanto sembra a breve partiranno anche i test di gioco esterni, segno che le cose stanno finalmente procedendo per il verso giusto.

L’indiscrezione proviene dal giornalista e noto leaker Tom Henderson, che in passato ha già anticipato correttamente alcune info sui titoli di casa Ubisoft, in particolare su Skull & Bones, che è tornato a mostrarsi qualche giorno fa con tanto di data d’uscita.

Stando a quanto riferito da Henderson, i test partiranno proprio nel mese di luglio. Ciò significa dunque che entro poche settimane alcune build verranno inviate a gruppi di tester esterni al team, a dimostrazione del fatto che lo sviluppo sta procedendo.

Henderson fa notare però che questo non ci dà alcun tipo di indicazione ulteriore sulla finestra di lancio, né sullo stato di avanzamento dei lavori. Ubisoft presenterà un altro Forward a settembre incentrato sui titoli in sviluppo presso la compagnia, ma non è chiaro se ci sarà spazio anche per Beyond Good & Evil 2.

