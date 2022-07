Star Wars: il film di Taika Waititi dovrebbe iniziare con le riprese nel 2023

Il The Hollywood Reporter ha segnalato che le riprese sul film di Star Wars che vedrà alla regia Taika Waititi dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023. A confermarlo ci sarebbero diverse fonti. Anche lo stesso filmmaker, durante un’intervista a Rolling Stone ha parlato del film, dicendo di essere in fase di scrittura.

Il The Hollywood Reporter ha aggiunto che, chiaramente, così come è usuale alla Lucasfilm, nn è detto che nel 2023 possano partire sicuramente le riprese del film di Star Wars girato da Taika Waititi. Soprattutto negli ultimi anni presso la casa di produzione, diversi progetti hanno subito cambiamenti importanti.

Parlando a The Wrap nelle ultime settimane, lo stesso Waititi ha confermato che la produzione non inizierà quest’anno. Il regista ha dichiarato:

Non sarà nel 2022. Ad agosto sarò in Nuova Zelanda fino alla fine dell’anno per lavorare su Our Flag Means Death e su Time Bandits, e sfrutterò questo tempo per continuare a scrivere. Sto ancora cercando di capire che tipo di storia impostare.