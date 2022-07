Psicopatici: trovata la differenza biologica che li distingue

Uno dei disturbi della personalità più studiato è la psicopatia, ma non c’è ancora un quadro chiaro. Come per altri tipi di disturbi dello sviluppo, non c’è una sola causa. La ricerca di studio rileva una complicata interazione di fattori genetici e ambientali che si incastrano insieme. Tali fattori possono accadere in differenze biologiche tra persone psicopatiche e non. Ecco che un nuovo studio sembra aver scovato queste differenze biologiche.

Alcuni neuroscienziati si sono avvalsi della risonanza magnetica per scansionare il cervello di 120 volontari americani. Ognuno dei partecipanti è stato intervistato attraverso la Psychopathy Checklist-Revised, un marchingegno con la capacità di determinare la presenza di psicopatia.

Grazie alle scansioni cerebrali dei pazienti che hanno riportato un punteggio più alto, i ricercatori hanno avuto una risposta. Infatti, hanno notato che una zona del proencefalo, chiamata striato, era il 10% più grande nelle persone con patologie psicopatiche. Le altre, invece riportavano tali tratti minori o nulli. Queste le parole dei ricercatori:

I risultati del nostro studio aiutano a migliorare le nostre conoscenze su ciò che sta alla base del comportamento antisociale, come la psicopatia. Troviamo che oltre alle influenze ambientali e sociali, è importante considerare che ci possono essere differenze nella biologia, in questo caso, nella dimensione delle strutture cerebrali, tra individui antisociali e non antisociali.

Lo striato si trova in un’ampia parte sottocorticale cerebrale. Esso coordina la cognizione compresi il processo decisionale, il rinforzo, la motivazione e la percezione della ricompensa. Lo studio di ricerca è il primo a collegare l’influenza dello striato sui tratti della psicopatia.

Mano a mano che un bambino cresce, lo striato diventa più piccolo. Alcuni aspetti della psicopatia potrebbero essere dovuti a diversità di sviluppo del cervello.