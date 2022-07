Ms. Marvel, intervista ad Aramis Knight: “questo ruolo rappresenta la mia cultura”

Qualsiasi attore che abbia avuto la fortuna di fare il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come un supereroe a tutti gli effetti, che sia un protagonista principale o un personaggio secondario, spera di fare un ingresso che lascerà i fan entusiasti

Tra questi c’è anche Aramis Knight, una giovane promessa che ha appena mostrato i suoi talenti. Progetti recenti ci hanno regalato una serie di nuovi personaggi preferiti dai fan come Kate Bishop (e un ritorno di Florence Pugh) in Hawkeye, Oscar Isaac e May Calamawy in Moon Knight e Xochitl Gomez in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Allo stesso modo, ogni fan di Kamala Khan non vedeva l’ora di incontrare Iman Vellani in Ms. Marvel e l’attesa è sicuramente valsa la pena … ma non sapevamo che la serie avrebbe avuto un altro asso nella manica.

L’episodio 4 di Ms. Marvel, giustamente intitolato Seeing Red, presenta la prima apparizione di Aramis Knight nei panni di Kareem/Red Dagger e non perde tempo a farlo conoscere.

L’attore mostra tutto ciò che si può desiderare da un nuovo, giovane supereroe: chimica istantanea con Vellani durante il loro combattimento di apertura, un talento per il lavoro acrobatico impressionante (la maggior parte del quale fa lui stesso) e un’altra fonte di rappresentazione per coloro che sono stati spinti in disparte per troppo tempo.

Oh, e fa molto di questo mentre inizialmente indossa una sciarpa che copre la maggior parte del suo viso. Probabilmente qualcuno di voi avrà già visto Aramis Knight in film e serie precedenti nel corso degli anni, anche se all’epoca non era molto conosciuto ha preso parte in: Dexter, Lost, The Dark Knight Rises,”Ender’s Game e Into the Badlands tra i più conosciuti – ma è giusto dire che si è annunciato per la sua parte in Ms. Marvel. Di seguito alcuni momenti dal Red Carpet dove vedrete anche Knight (su YouTube):

Intervista ad Aramis Knight

Di recente abbiamo avuto l’opportunità di intervistare su Zoom Aramis Knight, dove abbiamo discusso dei suoi ritrovati supereroi, della sua esperienza di lavoro di fronte a una leggenda assoluta sotto forma di Farhan Akhtar e dell’espansione della sua conoscenza dei fumetti grazie alla sua co-protagonista Vellani. Ecco cosa ci ha raccontato:

Essere supereroi, tra mito e cultura

Bene, voglio iniziare chiedendoti di questo progetto che stai facendo con Marvel, ho già ascoltato altre interviste in cui dicevi che questo progetto era molto importante per le tue origini, qualcosa che non era mai stato fatto prima. Quindi cosa ne pensi? Qual’è la reazione che ti aspetti dal pubblico?

Sì, esattamente. Personalmente, Io sono stato in grado di avvicinarmi di più alla mia cultura grazie alla serie. Non solo per aver imparato il dialetto, ma anche perché abbiamo avuto un coach di cultura e siamo stati pionieri di nuovo modo di rappresentare una minoranza, una nuova industria dell’intrattenimento dove non ci sono solo bianchi. Onestamente, è stato fantastico farne parte. Non riesco a pensare a modo migliore per onorare le mie origini, i miei nonni. Mia nonna era proprio di Karachi. Quindi è stato un momento perfetto, un dono, avere questo ruolo.

Fantastico davvero, anche la storia di tua nonna, non lo sapevo. Alla luce di questo, cosa pensi di aver imparato dalla serie? Intendo sia dal tuo personaggio che dagli altri attori. C’è stato anche qualcosa che ti ha motivato più di tutto?

Allora, è stato bello far parte dello show perché il cast era molto giovane, che è qualcosa che ho sperimentato spesso con gli altri progetti. Normalmente, sono sempre circondato da adulti, quindi finisco per essere l’unico ragazzino e vengo un po’ lasciato in disparte. Ma eravamo tutti molto simili di età, siamo diventati ottimi amici, è stato incredibile. Ci sono stati dei momenti dopo il set dove Matt, Rich e io abbiamo vissuto insieme anche per riprovare la scene. Abbiamo vissuto insieme, per tipo due mesi in Atlanta. Quando toravamo a casa da lavoro, era come se avessimo dimenticato che eravamo lì per fare la serie. Era come se fossimo così tanto amici che la maggior parte del tempo parlavamo più della nostra vita privata e di cosa stavamo passando. E siamo stati sempre un supporto gli uni per gli altri.

Yeah, immagino sia fantastico. Penso che abbiamo tempo per le ultime domande. Qual’è stata la tua scena preferita in assoluto da girare? Non puoi dire l’inseguimento.

Quella è stata molto divertente. Clifton beach è stata fantastica. Abbiamo girato molte cose interessanti a Clifton Beach, Quindi la scena è un po’ incompleta come la vedrete.

Pataya era incredibile. Penso sia un po’ egoistico da dire ma ho avuto dei momenti bellissimi là. Io e Emmanuel eravamo là, in un hotel molto bello. E mi ricordo che ero nella mia camera d’albergo e pensavo, wow, sono a Pattaya, in Thailandia, e sto girando una serie TV per Marvel. Non mi sarei mai aspettato che la vita mi avrebbe portato qua. Non mi aspettavo di visitare uno posto come questo nella mia vita, soprattutto facendo parte di una serie che mi permette di rappresentare la mia cultura e essendo questo fantastico supereroe. E’ davvero un sogno diventato realtà.

So che il tuo episodio è appena andato in onda, ma devo chiederti: è già risaputo che sei ufficialmente un supereroe Marvel ora?

Tipo, sento che è stato un segreto per così tanto tempo che l’ho in qualche modo soppresso, in qualche modo cercato di dimenticarlo, di farlo uscire dal mio corpo e dalla mia mente. Ma ora che è arrivato a buon fine, sento la gente parlarne e le persone ne sono così entusiaste. E anche solo facendo questa intervista oggi, il fatto che voi ragazzi condividete questa esperienza con me ora, è come se ci vorrà un po’ per abituarsi. Perché per così tanto tempo è stato molto personale. E ne abbiamo passate tante ad Atlanta e in Thailandia, ci siamo fatti degli amici per sempre, abbiamo imparato alcune abilità che non avrei mai pensato di poter avere. Quindi essere in grado di esprimerlo davvero ora e parlarvene ragazzi è incredibile.

Come vedi il rapporto con Kamala Khan? L’amore è nell’aria?

Sì, non so se il romanticismo sia davvero in prima linea nella sua mente perché stanno combattendo per una causa così importante, ma penso anche che sia piuttosto affascinato da lei. E inoltre, non credo che abbia molto tempo per uscire con i suoi amici tutto il tempo. Lavora per una causa così importante ed è sicuramente un lavoro a tempo pieno. Quindi incontrare un amico, incontrare una ragazza, penso che sia stato davvero molto bello per Kareem. E penso che ci possa essere un po’ di romanticismo lì dentro. Ma più di questo, penso di diventare un alleato molto fidato per Kamala. Solo il tempo dirà se fiorirà in qualcosa di diverso. Ma per ora, mi vedo come un grande alleato e un grande amico per lei. Devo interpretare alcuni lati diversi di Kareem in questo episodio. Come hai detto tu, lui è il combattente, una specie di eroe d’azione. In quella scena, stai un po’ aiutando con l’esposizione. E poi nell’ultimo, sei solo un amico per lei, la stai mostrando ai tuoi amici e cose del genere. Penso lo scoprirete solo nelle puntate a venire non voglio svelare troppo…