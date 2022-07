Un americano su quattro non ne vuole sapere nulla delle auto elettriche

Oltre un quarto degli statunitensi non ne vuole sapere delle auto elettriche. È quanto emerge da un’indagine di mercato condotta da Consumer Reports.

Gli Stati Uniti sono sempre stato un mercato complicato per i produttori di auto elettriche. Produttori come Ford e Volkswagen hanno faticato più che in altri luoghi per far breccia nel cuore dei consumatori. Ad esempio Ford, per il lancio della sua Mach-E Mustang, aveva dovuto investire parecchio in marketing, portando il suo SUV all’interno dei circoli e dei club, nella speranza di sconfiggere i molti pregiudizi degli appassionati.

Negli anni sono cambiate molte cose, e ora l’opinione di molti americani nei confronti delle elettriche è completamente cambiata. Eppure, nonostante gli sforzi, esiste comunque un’ampia fetta di consumatori ancora scettica nei confronti delle auto ad emissioni zero.

L’indagine ha coinvolto un campione di oltre 8.000 americani adulti. Il 14% degli intervistati ha dichiarato di “volere assolutamente” acquistare o prendere in leasing un veicolo elettrico nell’immediato futuro. La maggioranza, il 57%, si è detta interessata a considerare l’acquisto di un EV, mentre il 28% degli intervistati ha dichiarato di non essere interessata ad alternative alle auto con motore endotermico.

L’indagine ha evidenziato una correlazione tra diversi fattori e la propensione a voler acquistare un auto elettrica. Ad incidere sono soprattutto l’età dell’intervistato, il suo reddito e il suo livello di istruzione.

Chi non è interessato all’acquisto di un’auto elettrica cita la range axienty come principale fattore deterrente: la paura di rimanere a secco e non trovare colonnine di ricarica nelle vicinanze. Un fattore non di secondaria importanza, tenendo conto della specificità di diverse aree rurali degli Stati Uniti d’America, dove effettivamente c’è il rischio di guidare per diverse centinaia di chilometri senza incontrare infrastrutture o aree densamente popolate. Il 52% degli intervistati ha poi indicato i costi associati all’acquisto e alla manutenzione dei veicoli elettrici.