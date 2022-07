The Quarry: l’aggiornamento introduce la modalità multiplayer online

L'ultimo aggiornamento di The Qaurry introduce la modalità multiplayer online e nuovi outfit. Ecco tutti i dettagli.

The Quarry riceve oggi un nuovo maxi aggiornamento che introduce finalmente la modalità multiplayer online, chiamata Wolf Pack, ed una serie di nuovi outfit. Wolf Pack è una modalità su invito che può ospitare fino a sette giocatori, consentendo loro di partecipare alla partita. L’host controlla l’azione, ma sono gli altri a prendere le decisione tramite una votazione. Una gradevole aggiunta che mira ad aumentare il grado di rigiocabilità del titolo, offrendo anche una nuova interpretazione dell’esperienza di gioco.

L’aggiornamento, inoltre, introduce anche tutta una serie di nuovi outfit ispirati agli anni ’80 con cui potremo personalizzare i nostri personaggi. Da adesso, infine, è possibile anche ascoltare tutti e sei gli episodi del podcast Bizarre Yet Bonafide direttamente in-game (prima era possibile farlo solo tramite i servizi in streaming).

Nella nostra recensione di The Quarry abbiamo descritto il gioco come “Un’avventura horror ben strutturata e interessante, con un buon grado di rigiocabilità. Un gioco perfetto se volete affondare la testa in un horror di serie b ma con un gameplay divertente.”

The Quarry è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.

Leggi anche: