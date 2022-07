The Munsters: finite le riprese del film di Rob Zombie

Con una serie di foto direttamente dal set del film, il regista Rob Zombie ha sancito la fine delle riprese di The Munsters. La produzione del lungometraggio che mischierà commedia e horror si è svolta a Budapest.

Ecco il post di Instagram con Rob Zombie che annuncia la fine delle riprese di The Munsters.

The Munsters avrà come protagonisti Jeff Daniel Phillips che farà Herman Munster, Sheri Moon Zombie nei panni di Lily Munster, e Daniel Roebuck che farà Grandpa Munster.

Il cast di The Munsters vede presenti anche Richard Brake (31, 3 from Hell) che veste i panni del Dr. Henry Augustus Wolfgang, e Catherine Schell (“Space: 1999,” The Return of the Pink Panther) che farà Zoya Krupp. Dee Wallace, Cassandra “Elvira” Peterson e Jorge Garcia sono gli altri membri del cast, assieme agli attori che hanno fatto parte del telefilm originale, ovvero Butch Patrick e Pat Priest.

Il nuovo The Munsters sarà l’adattamento della commedia horror omonima degli anni Sessanta. La Universal 1440 Entertainment è la divisione che si occupa della distribuzione direct-to-video dei progetti Universal, quindi il film non dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche.

Si tratta di un progetto che Rob Zombie sta curando con un’attenzione particolare, considerando che il filmmaker intendeva realizzare questo adattamento da ben vent’anni. Il film uscirà entro il 2022.