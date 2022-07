The Lord of The Rings: Gollum, trailer di gameplay dal Nacon Connect

In occasione del Nacon Connect di questa sera, The Lord of The Rings: Gollum si è mostrato in un primo trailer di gameplay. Ecco il filmato.

The Lord of the Rings: Gollum si è mostrato con un primo trailer di gameplay in occasione del Nacon Connect di questa sera. Il filmato, che trovate qui sotto, ci ha permesso di dare un primo sguardo alle meccaniche del gioco che punterà molto sulla componente stealth e sull’esplorazione.

Nel trailer, infatti, vediamo l’iconico personaggio aggirarsi furtivamente tra gli scenari, evitando il confronto diretto con i nemici e cercando al contrario di distrarli con sassi o con altre risorse a sua disposizione per avanzare inosservato. Anche se Gollum non è propriamente un guerriero, non esiterà a uccidere un nemico ignaro quando si presenterà l’occasione o a sbarazzarsene nei modi più creativi e malvagi.

Sviluppato da Daedalic, The Lord of the Rings: Gollum è un action adventure che racconterà la storia del personaggio prima degli eventi dei romanzi, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro. L’obiettivo del team è quello di rappresentare alcuni aspetti della vita e del personaggio di Gollum che non sono mai stati raccontati e con tanto di dialoghi a scelta multipla che andranno ad influenzare la personalità di Gollum, che sarà sempre in lotta con la sua doppia identità di Gollum e Smeagol.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Lord of The Rings: Gollum sarà disponibile a partire dal 1 settembre 2022 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC (su Steam). La versione Nintendo Switch ,invece, uscirà nel corso del 2022.