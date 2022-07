The Callisto Protocol: svelata la Collector’s Edition

Striking Distance Studios svela i contenuti della splendida Collector's Edition di The Callisto Protocol. Vediamoli più nel dettaglio.

Striking Distance Studios ha svelato finalmente quali saranno i contenuti della splendida Collector’s Edition dedicata a The Callisto Protocol, l’horror sci-fi in arrivo il prossimo 2 dicembre. Vediamo dunque l’elenco dei contenuti di questa speciale versione del gioco:

La versione fisica del gioco

Una Steelbook

Due spille da collezione

Una statua che raffigura Jacob mentre viene aggredito da un mostro a due teste

Il numero zero del fumetto di The Callisto Protocol

Il codice per sbloccare il Season Pass

Le skin per Jacob e le sue armi “Retro Prisoner”

La Collector’s Edition sarà venduta al prezzo di 249 dollari, al momento solo nei Gamestop americani. È probabile che anche in Italia l’edizione da collezione venga lanciata come esclusiva Gamestop, ma al momento non sono state diffuse informazioni al riguardo.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

The Callisto Protocol sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.