Presto non sarà più necessario un account su Facebook per usare i visori Meta Quest

A partire da agosto non sarà più necessario avere un account di Facebook per utilizzare i visori della Meta Quest, ossia la ex Oculus.

Presto non sarà più necessario avere un account Facebook per accedere ai prodotti della linea Meta Horizon, ossia l’insieme di prodotti per la realtà virtuale di Meta.

L’introduzione dell’obbligo di utilizzare Facebook per accedere ed interagire con l’ecosistema dei prodotti per la realtà virtuale è relativamente recente e risale al 2020. Prima di allora era sufficiente un account alla Oculus, come si chiamava l’azienda acquistata per 2 miliardi di dollari da Facebook nel 2014.

Gli utenti ora dovranno creare un account ‘Meta’ e non sarà più necessario essere iscritti a Facebook. Il nuovo sistema di login verrà introdotto all’interno di un più corposo aggiornamento all’interfaccia social dei prodotti per la VR dell’azienda.

I nuovi account Meta verranno introdotti a partire da agosto del 2022. Anche chi ha già un prodotto della linea Quest dovrà creare un nuovo account Meta e migrare tutti i suoi dati sul nuovo profilo. Le app acquistate in precedenza, ovviamente, rimarranno disponibili anche sul nuovo account.

L’anno scorso Mark Zuckerberg aveva promesso un cambio ai sistemi di login. Molti utenti non sopportavano l’idea di dover avere un account a Facebook per poter utilizzare i loro visori per la realtà virtuale – spiega il magazine The Verge.

Il nuovo account Meta non servirà esclusivamente per i visori per la realtà virtuale. Meta ha spiegato che i nuovi profili diventeranno centrali all’interno dell’ecosistema di prodotti e servizi dell’azienda e che, quindi, un domani verranno introdotti anche su altri prodotti dedicati al metaverso (e non soltanto).