Elimobile diventa partner ufficiale del gioco web 3 Runiverse

Elimobile è la nuova compagnia telefonica italiana che non pensa solamente a fornire degli ottimi servizi, ma punta anche ad averte un focus per quel che concerne l’innovazione e l’integrazione di novità nel proprio palinsesto di collaborazioni. Fra queste non mancano anche la tecnologia e il mondo del metaverso, con la partnership di Runiverse annunciata ufficialmente.

L’offerta completa include anche quindi la possibilità di ottenere il meglio dal titolo in cui è possibile scegliere il proprio token preferito nel portafoglio virtuale e sfidare amici o avversari casuali in tempo reale. Nel caso in cui la propria scelta abbia la velocità di crescita maggiore, si ha modo di vincere, con particolari passaggi legati alla tecnologia del metaverso.

I personaggi del titolo avranno volti di persone e celebrità, con Walter Ezequiel Matthysse Bianchettinche è il nuovo testimonial di Runiverse e accompagnerà i giocatori che vorranno sfidarlo o vestire i suoi panni in sfide esclusive.

Parliamo quindi di un universo in costante aggiornamento che collaborerà con la realtà in sviluppo di Elimobile, con novità che di sicuro si faranno vedere di volta in volta, e non resta quindi che attendere aggiornamenti in tal senso da parte delle due compagnie, sperando di poter avere a che fare con un vero e proprio universo in continua espansione.