Edge: Microsoft spiega come proteggersi dalla nuovo falla zero-day

Il gigantesco difetto zero-day di cui Google Chrome è stato vittima è realtà, ma niente paura, è già disponibile una patch correttiva per ovviare al problema. Intitolato CVE-2022-2294, questo è particolarmente critico poiché è già stato sfruttato dagli hacker, l’azienda di Mountain View ha quindi implementato una patch di emergenza per chiudere la breccia, ma la preoccupazione regna ancora sugli utenti di Edge.

Infatti anche il browser Microsoft si basa sul kernel Chromium, non è raro che condivida alcuni difetti e vulnerabilità dello stesso Google Chrome in quanto appartengono alla stessa famiglia, e quindi, i difetti riscontrati in uno si trovano purtroppo spesso anche nell’altro e questo caso non fa eccezione. La stessa Microsoft ha confermato i timori degli utenti distribuendo a sua volta una patch correttiva ottenibile tramite un aggiornamento, per correggere questo difetto denominato zero-day.

Per risolvere il problema, ci teniamo a presentarvi questa breve ma utile soluzione per essere sicuri al 100% di non incorrere in zero-day, in modo tale da navigare al sicuro sulle vostre pagine preferite. La bella notizia è che la procedura di aggiornamento è molto semplice, quindi non perdiamo tempo ed iniziamo subito. Eccola passo passo:

Aprite il browser Edge sul vostro computer

Cliccate sul menu Impostazioni in alto a destra, rappresentato dai tre punti

Nella sezione Guida e feedback, fate clic su Informazioni su Microsoft Edge

Il browser cercherà e installerà automaticamente gli ultimi aggiornamenti

Al termine, chiudete e riaprite il browser per completare l’installazione

Non dovete fare altro per proteggervi da questa pericolosa lacuna, in quanto la patch si applicherà automaticamente e impedirà agli hacker di utilizzarla per rubare i vostri dati personali. In generale, è più sicuro controllare regolarmente gli ultimi aggiornamenti di Edge per assicurarti di sfruttare le ultime patch che Microsoft ha implementato.