Captain America 4: Julius Onah sarà il regista del film

Secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter sarà Julius Onah il regista di Captain America 4, il nuovo capitolo della storia Marvel del personaggio che fino ad Avengers: Endgame è stato interpretato da Chris Evans, e che ha passato lo scudo ad Anthony Mackie.

Julius Onah è di origini nigeriane, ed ha diretto fino ad ora The Cloverfield Paradox, mentre Anthony Mackie è stato protagonista della serie TV The Falcon and the Winter Soldier, telefilm in cui ha, per la prima volta, vestito effettivamente i panni di successore di Captain America.

Nonostante il The Hollywood Reporter abbia riportato che non è ancora chiaro se nel film ci sarà Chris Evans, qualche tempo fa l’interprete ha voluto sottolineare come non sia possibile un ritorno nei panni del personaggio di Captain America. Ecco le sue parole: