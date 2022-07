Skull and Bones: data d’uscita svelata con un trailer

In occasione dell'Ubisoft Forward dedicato, Skull and Bones è torna a mostrarsi con un nuovo trailer che svela finalmente la data d'uscita del gioco.

Skull and Bones ha finalmente una data d’uscita. In occasione dell’Ubisoft Forward dedicato, il gioco è tornato a mostrarsi con un nuovo spettacolare trailer che ha svelato infine anche la data di lancio. Skull and Bones sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2022.

Una data che era stata rivelata dagli ultimi rumor, confermati anche dal noto leaker Tom Henderson. Lo sviluppo del gioco è andato incontro a diverse problematiche nel corso di questi ultimi anni, ma ora finalmente il gioco procede a vele spiegate verso la pubblicazione.

Skull and Bones è l’open world multiplayer first di Ubisoft ambientato nell’epoca d’oro dei pirati. Nei panni di un corsaro, navigheremo per mare attaccando navi mercantili per recuperare bottini e risorse. Fondamentale anche il crafting per creare navi sempre più grandi e strumenti letali indispensabili per la nostra sopravvivenza. Potremo inoltre accettare contratti, utili per accrescere la nostra reputazione da pirati e persino personalizzare il nostro corsaro.

Skull and Bones sarà disponibile per PC, XBox Series X/S, PS5 e Google Stadia.