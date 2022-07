Mistero della gravità risolto da un nuovo modello teorico

Il mistero della gravità può essere risolto da un nuovo modello teorico. Questo pare essere lo straordinario e sorprendente scenario che si appresta a travolgere il mondo della fisica quantistica e non solo. La gravità governa tutta la Terra eppure passa quasi del tutto inosservata, essendo di gran lunga più debole della forza nucleare debole.

Eppure essa resta uno dei più grandi misteri della fisica moderna. La definizione più credibile e valida della gravità è attribuibile ad Einstein che, nel 1915, formulò la teoria della relatività generale. Secondo tale teoria gli oggetti sono attratti da una curvatura spazio-temporale che li spinge verso l’orbita dell’oggetto a loro vicino. Il principio con cui è spiegabile, ad esempio, il moto celeste.

La soluzione al problema della gravità quantistica

Il problema degli studiosi di oggi è far collimare le teorie di Einstein con la meccanica quantistica. Il risultato cui si tende pare sia lo sviluppo di una teoria della gravità quantistica. Essa consentirebbe di incorporare dal punto di vista matematico la gravità assieme alle altre tre interazioni fondamentali, dando il là a una teoria del tutto.

L’enorme divario tra gravità e fisica quantistica non può aver lasciato inalterati altri campi. La soluzione a questi problemi viene dalla relatività generale, o, più precisamente, da un suo analogo ottico.

Matthew Edwards, ricercatore

Gli effetti gravitazionali ad esempio studiati sulla luce potrebbero essere spiegati tramite la fisica. Si arriva allo sviluppo della lente gravitazionale, un sistema in grado di deviare la luce in relazione al rapporto tra osservatore e punto di luce. Ecco l’analogo ottico per la gravità che darebbe il via a una svolta epocale nel mondo della fisica quantistica.