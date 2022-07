James Caan: è morto il protagonista di Misery, interprete de Il Padrino

All’età di 82 anni si è spento James Caan, già interprete de Il Padrino e conosciuto per il suo ruolo di protagonista nel film Misery, tratto dal romanzo di Stephen King. La notizia è stata data attraverso i social, comunicata dal profilo ufficiale Twitter dell’attore.

Ecco il tweet dal profilo ufficiale di James Caan.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022