Echo: Charlie Cox e Vincent D’Onofrio saranno presenti nella serie TV

Arrivano grandi novità per tutti gli appassionati Marvel: la serie TV Echo, che porterà avanti un progetto legato ad Hawkeye, ospiterà due grandi personaggi già visti nei telefilm della Casa delle Idee, stiamo parlando di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente protagonista e antagonista di Daredevil.

A rivelare la notizia è stato il The Hollywood Reporter, che ha specificato come nel telefilm su Echo sarà presentata una linea narrativa in cui si vedrà il Matt Murdock di Charlie Cox mentre va alla ricerca di un ex alleato. E questo personaggio non sarebbe altro che Jessica Jones, altro grande personaggio dell’universo televisivo Marvel, vista in precedenza sulla piattaforma streaming Netflix.

La serie TV Echo seguirà Maya Lopez (Cox) mentre vive a New York facendo da leader di una gang, cercando di riagganciarsi con le sue origini indiane. Ricordiamo che il personaggio è stato impegnato nel finale di Hawkeye in una lotta con Kingpin, responsabile della morte dello zio, William Lopez (Zahn McClarnon). Nel cast ci saranno anche Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning e Graham Greene.

Sydney Freeland e Catriona McKenzie dirigeranno gli episodi di Echo, mentre Marion Dayre è a capo della squadra di sceneggiatori. La serie uscirà su Disney+ nel 2023.