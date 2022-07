Batman: all’asta il costume coi capezzoli di George Clooney

Il film Batman & Robin viene ricordato anche per aver dato spazio al costume coi capezzoli del cavaliere oscuro indossato da George Clooney. Ora quello stesso costume è stato messo all’asta con una cifra di partenza par a 40.000 dollari.

La vendita del costume coi capezzoli di Batman verrà fatta dalla casa Heritage’s Hollywood & Entertainment Signature Auction, e si svolgerà dal 22 al 23 luglio. Joe Maddalena di Heritage ha detto sul pezzo:

Questo si può definire come il più famoso e inglorioso costume di Batman di sempre, tanto che continuamente si parla ancora di questo travestimento. Joel Schumacher non ha mai chiesto scusa per aver realizzato questo bat-costume, ed anzi, una volta disse che è contento di averlo prodotto. Ed ora sono contento di proporre questo pezzo di storia del cinema a chi, come Joel Schumacher, sarà in grado di apprezzarlo.

Non si tratta dell’unico pezzo tratto dai film di Batman che verrà messo in vendita. Sono presenti anche il costume dell’Enigmista di Jim Carrey visto in Batman Forever, e l’abito di Jack Nicholson del primo film su Batman di Tim Burton.

Proprio Tim Burton ha detto di recente sull’evoluzione dei film di Batman dopo i suoi primi due lungometraggi: