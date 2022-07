AMD assume sviluppatori open source per stare al passo con i concorrenti

AMD sta cercando più sviluppatori open source con GPU di nuova generazione ed esperienza multimediale, l’azienda è immersa nelle sezioni delle GPU open source in prodotti come i modelli Tesla Model S di Elon Musk e Steam Deck di Valve, al di fuori di questi due settori importanti, AMD è molto utilizzata dalla comunità dei giochi Linux a causa dei suoi continui sforzi per mantenere aggiornati i suoi driver open source.

Ecco un estratto dall’attuale elenco di offerte di lavoro nella home page delle opportunità di lavoro:

Il nostro team lavora su driver GPU open source per Linux. Siamo tra i principali contributori della grafica e dei driver multimediali Radeon Mesa inclusi nelle diffuse distribuzioni Linux come Ubuntu, Fedora, Arch, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop e Debian. Il nostro software viene utilizzato in prodotti entusiasmanti come la Tesla Model S e lo Steam Deck. Siamo alla ricerca di ingegneri software esperti per sviluppare, mantenere e supportare driver multimediali a supporto di un’ampia gamma di applicazioni. I candidati selezionati applicheranno la loro conoscenza dello sviluppo di driver per dispositivi Linux o dello sviluppo di applicazioni Linux per diventare contributori chiave allo sviluppo in corso di driver GPU AMD per hardware attuale e futuro. I candidati ideali sono appassionati di Linux e dell’open source, sono automotivati, hanno eccezionali capacità di risoluzione dei problemi, prospereranno in un ambiente frenetico e hanno una comprovata esperienza per collaborare all’interno e tra diversi team.

AMD ha anche recentemente reso la sua tecnologia all’avanguardia FidelityFX Super Resolution (FSR) open-source e prontamente disponibile per l’ecosistema PC e Microsoft Xbox, inoltre l’azienda ha fornito gli strumenti e le linee guida necessari e questo dimostra quanto sia impegnata la squadra rossa nella loro nuova strategia Open-Source.

AMD sta anche cercando di assumere per aree che includono processori di prossima generazione, virtualizzazione, garanzia della qualità, CXL e molte altre posizioni open source per rimanere, anche se per certi versi un gradino sotto NVIDIA e Intel.