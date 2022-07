Stranger Things: in lavorazione una serie spin-off

I fratelli Duffer continueranno a lavorare per la piattaforma streaming Netflix nei prossimi anni, e lo faranno espandendo ancora l’universo di Stranger Things, grazie all’annuncio della lavorazione di una serie spin-off.

Per lavorare su questo ed altri progetti i fratelli Duffer hanno fondato la Upside Down Pictures, una casa di produzione che sarà guidata da Hilary Leavitt. Non sono stati rivelati dei dettagli sullo spin-off di Stranger Things in lavorazione. Si sa però, secondo quanto riferito dagli stessi creatori, che nel progetto non ci saranno come protagonisti Undici o Steve Harrington.

Ma i fratelli Duffer non avranno solo questo progetto in cantiere. I due creatori stanno anche per produrre una serie TV basata su Il Talismano di Stephen King e Peter Straub. Il progetto sarà coordinato anche da Amblin Entertainment e da Paramount Television.

Ted Sarandos di Netflix ha dichiarato:

Matt e Ross sono dei talenti eccezionali. Sono davvero attenti ai dettagli, e non a caso Stranger Things è stato in grado di catturare lo zeitgeist del tempo. Siamo eccitati all’idea di poter raccontare nuove storie grazie a loro, ad Hilary ed all’Upside Down Pictures.

Ricordiamo che le ultime puntate di Stranger Things 4 sono uscite su Netflix l’1 luglio.