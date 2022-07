Pain Hustlers: Chris Evans ed Emily Blunt insieme in un film Netflix

Chris Evans ed Emily Bunt saranno i protagonisti del film Netflix intitolato Pain Hustlers, già paragonato a The Wolf of Wall Street.

Tra le prossime produzioni di lungometraggi Netflix c’è anche Pain Hustlers, un film che avrà due protagonisti d’eccezione: infatti sono stati annunciati come membri del cast sia Emily Blunt che Chris Evans. La regia del progetto è affidata a David Yates.

Secondo le descrizioni fornite, il film Pain Hustlers dovrebbe consistere in una storia che richiama cult come The Wolf of Wall Street e La Grande Scommessa. Al centro del lungometraggio ci saranno le vicende di un personaggio che ha lasciato il liceo, e che si ritova a lavorare in un’azienda farmaceutica pronta a fallire situata in Florida. Quando la compagnia viene smantellata il personaggio protagonista si ritrova al centro di un intrigo cospirativo.

Non sono stati offerti dettagli sui ruoli che Chris Evans ed Emily Blunt occuperanno in Pain Hustlers. Sappiamo però che nel prossimo lungometraggio Netflix in uscita, intitolato The Gray Man, Chris Evans vestirà i panni di un cattivo sociopatico, un ruolo completamente opposto rispetto a quello di Captain America, che ha segnato gli ultimi dieci anni del Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che The Gray Man è in uscita sulla piattaforma streaming Netflix il 22 luglio.