Le auto Tesla ora sono in grado di riconoscere le buche e regolare le sospensioni automaticamente

C'è una buca in mezzo alla strada? L'auto Tesla la riconosce e aggiusta le sospensioni automaticamente per evitare danni. La novità nell'ultimo update OTA.

Presto le auto Tesla saranno in grado di regolare automaticamente le loro sospensioni, in modo da ridurre i danni provocati dalle buche e dalle strade sterrate. La novità è inclusa nel recente aggiornamento 2022.20.

L’auto è in grado di scansionare la strada, individuando possibili anomalie del terreno. Se la Tesla rileva una buca potenzialmente pericolosa, le sospensioni vengono aggiustate automaticamente in modo da evitare danni alla carrozzeria e rendere la guida più piacevole.

Tesla spiega che il nuovo sistema si appoggia ai dati forniti dagli altri veicoli, nel senso che ogni volta che un’auto Tesla percorre una strada individuando una buca, questa poi viene segnalata a tutte le altre auto dell’azienda. Per questa ragione, il servizio non sarà sempre disponibile e in alcune strade non molto frequentate potrebbe non essere accessibile.

I proprietari possono decidere in autonomia se attivare o meno la nuova funzione. Per farlo devono andare nella sezione ‘Comfort‘ dal menù delle impostazioni dedicato al sistema di regolazione delle sospensioni adattivo.

Il sistema di rilevazione delle buche, ad ogni modo, non comunica con Autopilot o con la modalità Full Self-Driving. In altre parole, la guida semi-automatica delle Tesla non sterzerà automaticamente per evitare le buche. È una precauzione per evitare problemi di sicurezza, spiega il produttore. Il rischio è che una sterzata improvvisa per evitare i tratti di strada accidentati possa costituire un pericolo per i ciclisti e gli altri automobilisti.