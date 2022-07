Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Il nuovo teaser della serie Prime Video

Online è stato pubblicato un nuovo teaser su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, destinato solo agli abbonati Prime, dopo che negli ultimi tempi sono state fatte vedere online diverse immagini che hanno come protagonisti alcuni dei character del telefilm che arriverà sulla piattaforma il 2 settembre. Il trailer completo sarà online il 14 luglio.

Qui sotto trovate il nuovo teaser su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa.

Tra i nuovi interpreti coinvolti nel progetto ci sarà Charles Edwards (già visto in The Crown), l’attore vestirà i panni di Celebrimbor, un elfo le cui abilità verranno utilizzate per creare gli anelli del potere; tra gli altri character rivelati ci sono anche i Pelopiedi, creature precursori de Lo Hobbit, e tra questi ci saranno Dylan Smith (Maze Runner: The Death Cure) e Sara Zwangobani (The Starter Wife) che vestiranno i panni di Largo e Marigold Brandyfoot, mentre Megan Richards (Wanderlust) farà Poppy Proudfellow; infine ci sarà anche Sir Lenny Henry come Sadoc Burrows. In ultimo sono state mostrate delle immagini con al centro Gil-galad, interpretato dall’attore Benjamin Walker.