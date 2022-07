Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion si mostra in una serie di nuove immagini e altri dettagli

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion, il remake del titolo uscito per PSP, torna a mostrarsi in una serie di nuove immagini e altri dettagli condivisi da Square Enix su Twitter. Vediamo gli scatti riportati nel tweet:

La compagnia, inoltre, riferisce che il gioco includerà tutta una serie di miglioramenti rispetto alla versione originale tra cui telecamera e movimenti dei personaggi migliorati, un nuovo sistema di combattimento basato sui menù, interfaccia ottimizzata, nuovi arrangiamenti realizzati da Takeharu Ishimoto e un doppiaggio completo delle scene che su PSP erano di solo testo.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion launches this Winter. pic.twitter.com/oIh9o7qpqK

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) July 5, 2022