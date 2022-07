William Shatner: in lavorazione un documentario sullo storico Capitano Kirk

Lo studio di produzione Legion M sta lavorando ad un documentario sullo storico interprete del Capitano Kirk in Star Trek – La serie classica, William Shatner. A dirigere il documentario ci sarà Alexandre O. Philippe.

Oltre a Star Trek il percorso di William Shatner è durato ben 70 anni, portando ad una carriera più che longeva, considerando che attualmente l’interprete ha 91 anni. Le produzioni che si occuperanno della realizzazione del progetto, la Legion M e Exhibit A Pictures, hanno invitato anche gli stessi fan dell’attore a prendere parte al documentario.

Lo stesso attore ha dichiarato su questa produzione:

Per anni si sono avvicinate persone che volevamo raccontare la mia vita in un documentario, ma ho sempre respinto queste richieste, perché non mi sembravano i progetti giusti. Io ed Alexandre ci siamo invece approcciati nella maniera giusta. E quando ho saputo che Legion M vuole anche inserire i fan nel documentario ho pensato che fosse tutto perfetto. I fan hanno portato a farmi fare questo tipo di carriera, e perciò è giusto che ne facessero parte.