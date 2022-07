Polium One: la console per giochi su blockchain uscirà nel 2024

Si chiama Polium One ed è la prima console pensata per i videogiochi basati sulla blockchain. O meglio, sarà, perché per il momento c’è soltanto un render e nulla di più. L’annuncio della console ha già sollevato più di qualche polemica e altrettanti sfottò – banalmente perché oggi non è che esistano chissà quanti videogiochi di successo con le criptovalute.

L’azienda comunque mette le mani davanti e si difende da ogni accusa di truffa: “non accetteremo preordini finché non saremo in grado di mostrarvi un prototipo funzionante”, promettono.

Il progetto è ambizioso. La console ha le sembianze di una scatoletta e ricorda un pochino il Mac Mini, eppure i suoi sviluppatori parlano di prestazioni all’avanguardia: quando uscirà supporterà la risoluzione 8K, 120fps fissi e il ray-tracing. Che è più di quanto offrano, ad oggi, la Series X e la PS5.

Oh wow, 8K 120fps with ray tracing and HDR?

That totally doesn't sound completely impossible for an independent studio to do on a system that small (completely ignoring the NFT bullshit and the fact that you're using stolen game artwork in your promotional material)… pic.twitter.com/b0sDAt7Xzu

— Hello, Mr. Edwards | #JusticeForActMan (@hellomredwards) July 4, 2022