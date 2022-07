Nacon Connect: svelata la line-up dell’evento

Nacon ha svelato la line-up parziale del Nacon Connect 2022. L’evento verrà trasmesso il 7 luglio a partire dalle 19:00 e includerà nuove informazioni su titoli già annunciati come The Lord of The Rings: Gollum e altri non ancora noti. In queste ore, il publisher ha condiviso la lista dei giochi che saranno presenti all’evento. Ve la riportiamo qui di seguito:

Ad Infinitum

Blood Bowl

Chef Life

Clash: Artifacts of Chaos

Hell is Us

The Lord of the Rings: Gollum

RoboCop: Rogue City

Session

Test Drive Unlimited: Solar Crown

War Hospital

WRC Generations

5 “reveal esclusivi”

Come potete vedere, la lista include anche 5 giochi non ancora annunciati che verranno svelati nel corso dell’evento e che portano la lista dei giochi presenti al Nacon Connect 2022 a 16. Tra i titoli più attesi figurano The Lord of the Rings: Gollum, il videogioco prequel del Signore degli Anelli in arrivo il 1 settembre 2022, Test Drive Unlimited: Solar Crown, l’ultimo capitolo della celebre serie automobilistica che si appresta a mostrarsi finalmente in maniera più approfondita e RoboCop: Rogue City, il nuovo gioco dedicato allo storico personaggio degli anni ’80.