Clerks 3: il nuovo poster mostra i protagonisti del film

Manca solo un giorno all’uscita del trailer di Clerks 3, e, come promesso, Kevin Smith ha pubblicato ogni giorno un’immagine promozionale diversa. L’ultima tra queste è un poster che mostra i due protagonisti di Clersk 3, stiamo parlando di Dante Hicks (Brian O’Halloran) e Randal Graves (Jeff Anderson).

Qui sotto trovate il poster di Clerks 3 con i due protagonisti. Chiaramente il tempo ha cambiato i volti dei personaggi, che non sono più i due giovani commessi degli anni Novanta. E proprio il passare del tempo avrà un significato particolare in questa storia.

1 MORE DAY until the @ClerksMovie trailer opens for business! See your first sneak peek into the lives of your favorite counter intelligence agents TOMORROW! But today @Lionsgate presents 2 teaser posters! This first one offers a Jersey spin on the Internet’s favorite meme… pic.twitter.com/mPZH1sCzPx

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) July 5, 2022