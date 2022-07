Starfield: fan realizza una mappa stellare interattiva

Grazie alle prime informazioni rilasciate da Bethesda nei giorni scorsi, un fan è riuscito a realizzare una Mappa Stellare Interattiva di Starfield con tanto di informazioni sui sistemi planetari. L’utente I_Need_a_Fast_Horse spiega su Reddit di aver preso spunto dalle sequenze di gameplay con la mappa galattica del gioco, mostrate in occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase, con l’obiettivo di realizzarne una versione interattiva.

La mappa è già disponibile sulle pagine di GitHub ed è liberamente accessibile. Al momento però, la mappa conta solo 75 degli oltre 100 sistemi promessi dagli sviluppatori, ma l’autore già promesso che aggiornerà con costanza questa mappa interattiva, attingendo da ogni possibile informazioni dai futuri gameplay o tramite le informazioni condivise dalla stessa Bethesda Softworks.

La mappa permette perfino di eseguire dei calcoli approssimativi delle distanze tra le stelle, permettendo la pianificazione di rotte da seguire per lunghi viaggi in base a una ipotetica “distanza di salto” offerta dalla propria astronave. La mappa è inoltre arricchita di alcune musiche di sottofondo dai toni molto rilassanti e da un’animazione 3D per il fly-by dei sistemi planetari.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile all’inizio del 2023 su Xbox Series X/S, PC e al lancio su Xbox Game Pass.