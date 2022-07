I prezzi delle schede video di NVIDIA ed AMD sono calati del 57%

Nel corso dei diversi mesi, i prezzi delle GPU, in particolare delle schede grafiche di ultima generazione NVIDIA e AMD, si sono normalizzati, consentendo una maggiore accessibilità agli utenti nuovi e attuali per acquistare la scheda grafica di cui hanno bisogno. Tuttavia, il mercato si sta gradualmente riempiendo di GPU usate dagli utenti, specialmente da parte dei miner che offrono GPU usate utilizzate negli impianti di mining. Questa sovrabbondanza di opzioni nei mercati dell’usato e al dettaglio crea difficoltà per i consumatori che cercano un’opzione conveniente nella tecnologia usata, incerti sulla longevità delle GPU.

Tom’s Hardware ha seguito da vicino il calo dei prezzi negli ultimi mesi e ha notato che durante il mese scorso i prezzi delle GPU AMD e NVIDIA sono diminuiti drasticamente nel mercato dell’usato, da siti come eBay ad esempio, e il mese scorso, il mercato dell’usato ha assistito a un calo del 14%, con un calo del diciassette percento sulle schede grafiche di ultima generazione, come la serie RTX 30 di NVIDIA e la serie RX 6000 di AMD. I mercati al dettaglio hanno visto un calo meno drammatico, ovvero solo del 3% rispetto al mese precedente.

I minatori di criptovalute, quindi non i giocatori, sono stati i principali acquirenti di schede grafiche dal 2021, quasi 15 miliardi di dollari di vendite di GPU segnalate, il cambiamento del mercato sembra via via più evidente ed è di conseguenza maggiormente facile rispetto a qualche tempo a dietro rendersi conto di come la situazione stia migliorando.

Un’altra nota interessante dell’articolo riguarda l’hash rate della rete Ethereum durante quel periodo. L’hash rate è passato da 228,2 TH/s a 1126,7 TH/s tra settembre 2020 e maggio 2022. L’aumento totale è di circa 898,5 TH/s, che, se si considera la quantità di schede grafiche utilizzate per estrarre quel numero, è francamente, astronomico.