I canali social dell’esercito del Regno Unito sono stati usati per promuovere alcune truffe

Nella giornata di ieri gli account Twitter e YouTube dell'Esercito del Regno Unito sono stati violati. I due account sono stati usati per promuovere delle truffe.

04—Lug—2022 / 10:26 AM

Nella giornata di domenica un gruppo di hacker è riuscito a compromettere e ottenere l’accesso dei profili Twitter e YouTube dell’Esercito del Regno Unito. I due account social sono stati utilizzati per condividere una serie di truffe legate alle criptovalute e agli NFT.

Gli hacker hanno cambiato il nome dei due account. Su Twitter il nome e l’immagine del profilo dell’account sono stati modificati in modo da rubare l’identità di The Possessed, una collezione di NFT che attualmente vengono venduti a 0,5ETH, ossia circa 1.000 euro. I due account dell’esercito britannico sono stati utilizzati per condividere un link malevolo, con l’obiettivo di rubare gli NFT e le criptovalute dei malcapitati che lo avessero aperto.

Secondo gli esperti, i canali social dell’esercito del Regno Unito sono finiti vittime di una più vasta campagna di hacking. Sappiamo con certezza che almeno un’altra grossa pagina su Twitter è stata recentemente violata con l’obiettivo di promuovere la stessa esatta truffa.

Se l’account Twitter dell’esercito è stato modificato per rubare l’identità di una nota collezione di NFT, il canale YouTube è invece stato modificato per sembrare la pagina ufficiale di Ark Invest, un fondo d’investimento specializzato in aziende che si occupano di tecnologia e innovazione.

Il canale è stato riempito di alcuni video sulle criptovalute – quasi tutti estratti di alcune vecchia interviste di Elon Musk e Jack Dorsey -, sempre con l’obiettivo di promuovere una truffa ai danni degli utenti più sprovveduti. Lo scorso maggio alcuni truffatori erano riusciti a rubare 1,2 milioni di dollari con un espediente molto simile. Al momento l’identità del gruppo responsabile degli attacchi è ancora ignota.

Un portavoce dell’esercito britannico si è limitato a confermare laconicamente che il Governo è a conoscenza del furto degli account e che le autorità stanno indagando sull’incidente.

