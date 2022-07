Topolino: tra due anni Disney perderà i diritti in esclusiva del personaggio

Tra due anni la Disney perderà i diritti di sfruttamento in esclusiva di Topolino. La casa di produzione in passato è riuscita a prolungare la scadenza.

Sembra che ci sia apprensione alla Disney, secondo quanto rivelato da Comicbook.com, considerando che tra due anni scadranno i diritti di sfruttamento in esclusiva del personaggio di Topolino. La prima apparizione del character è avvenuta nel cortometraggio animato Steamboat Willie del 1928, ed alla fine del 2023 lo sfruttamento di Topolino sarà di dominio pubblico.

La Disney riuscì a prorogare la scadenza del diritto di sfruttamento in esclusiva di Topolino già nel 1976, quando i diritti scadevano entro 56 anni. E nel 1998 riuscì a prolungare ulteriormente i termini arrivando a 95 anni.

Ma, anche qualora la Casa di Topolino non riuscisse a mantenere il proprio esclusivo dominio del character, intorno ad un personaggio ruotano altre figure, ed un intero universo che resteranno comunque protetti per altro tempo. Infatti, c’è da considerare che nel mondo di Topolino esistono quasi tutti gli altri personaggi Disney che sono comparsi solo successivamente, e perciò l’idea di poter sfruttare Topolino senza altre figure tipiche del suo universo appare come un qualcosa di difficile.

Un qualcosa di simile è accaduto con Winnie the Pooh, che è diventato una figura di dominio pubblico all’inizio dell’anno, ma che ha altre figure del suo universo che sono state create successivamente, e che mantengono ancora un copyright.

Come cambierà, eventualmente, l’universo Disney a partire dal 2024 senza Topolino in esclusiva? Lo scopriremo tra qualche anno.