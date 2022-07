Avatar: James Cameron potrebbe non dirigere il quarto e quinto film

Parlando con Empire, il regista James Cameron ha rivelato che potrebbe non esserci lui alla regia dei prossimi film di Avatar. In discussione sembrano esserci il quarto ed il quinto capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2009.

Ecco le parole di James Cameron:

I film di Avatar tendono a consumarti completamente. Ci sono altre cose che sto sviluppando che sono entusiasmanti. Perciò, eventualmente, non so se dopo il terzo o quarto film passerò il testimone ad un regista di cui mi fido, ed andrò a realizzare altre cose che m’interessano. O magari non lo farò, non so.

Intanto il 14 dicembre arriverà al cinema Avatar: La Via Dell’Acqua, il secondo capitolo della saga cinematografica. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.