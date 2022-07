God of War: Ragnarok, trapelano i contenuti delle edizioni limitate

Il leaker Tom Henderson ha fatto trapelare i contenuti delle edizioni limitate di God of War: Ragnarok, l'esclusiva PS5 in arrivo nel 2022.

God of War: Ragnarok non ha ancora una data d’uscita, tuttavia iniziano già ad emergere alcuni dettagli sul gioco. Il noto leaker Tom Henderson ha fatto trapelare alcune informazioni riguardanti i contenuti delle edizioni limitate del gioco. Stando a quanto dichiarato, il gioco sarà disponibile in tre edizioni: la Standard (sia fisica che digitale) e le due edizioni retail Collector’s e Jotnar.

La Jotnar Edition di God of War: Ragnarok dovrebbe comprendere una replica in scala 1:1 del martello Mjolnir di Thor, come pure la Collector’s Edition: in quest’ultimo caso, però, dovrebbero essere previsti ulteriori bonus, la versione cartacea della mappa del mondo di gioco e altri oggetti non meglio specificati.

Quanto alla data di lancio, Henderson ribadisce di non poter confermare i rumor in suo possesso, ma ha indicato l’11 novembre come possibile data di uscita di God of War: Ragnarok. Una data singolare, visto che sarebbe dovuto essere quella del debutto di Starfield.

Come riferito già nei giorni scorsi, secondo varie fonti era previsto per il 30 giugno l’annuncio sulla data d’uscita di God of War Ragnarok, ma questo è stato rinviato. In uno dei suoi ultimi tweet, Cory Barlog ha invitato i fan ad avere pazienza, confermando che il gioco “sta arrivando”. Confidiamo dunque che ormai non manchi molto all’annuncio ufficiale della data.