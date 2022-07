I Fratelli Russo vorrebbero tornare a fare film Marvel, in particolare sugli X-Men

Nonostante siano stati i registi più influenti del Marvel Cinematic Universe, i fratelli Russo avrebbero ancora voglia di girare lungometraggi Marvel, e per questo motivo hanno parlato ad AP Entertainment del loro interesse nell’essere coinvolti su nuovi potenziali progetti, in particolare sugli X-Men.

Ecco le parole dei fratelli Russo:

Siamo sempre aperti ad un ritorno, adoriamo Kevin [Feige], Louis [D’Esposito], Victoria [Alonso], e tutti gli attori. Adesso siamo molto concentrati su AGBO, e siamo impegnati su progetti come The Electric State, Battle of the Planets, The Gray Man. Vediamo fino a che punto si spingerà The Gray Man, e speriamo che il pubblico lo possa apprezzare.