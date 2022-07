Wolverine: Taron Egerton conferma di essere candidato per il ruolo

Sembra che nel Marvel Cinematic Universe si stia avvicinando il momento di chiamare in causa Wolverine, e, da poco, l’interprete Taron Egerton ha parlato della possibilità di vestire i panni del personaggio, e di avere avuto dei colloqui con i Marvel Studios a riguardo.

Ecco le parole di Egerton:

Non credo sia sbagliato ammettere questa cosa. Sarei entusiasta ma allo stesso tempo anche in ansia. E questo perché quella parte è così legata a Hugh (Jackman ndr), e credo sia difficile per chiunque potersi calare in quei panni. Però se le cose dovessero girare per il verso giusto potrebbero darmi un’opportunità.