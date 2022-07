Samsung Galaxy Watch 5: trapela in rete l’interfaccia utente

L’ultimo leak diffuso dall’affidabile tipster Evan Blass rivela le immagini di Wear OS 3.5 e One UI Watch 4.5 che dovremmo vedere sulla prossima linea di smartwatch di Samsung. Tra le funzionalità incluse nel tweet c’è una nuova tastiera QWERTY, inoltre pare che gli utenti potranno regolare il bilanciamento del suono sinistro/destro, applicare filtri colore e utilizzare il doppio tocco per aprire una scorciatoia di accessibilità, tornare a un’app utilizzata di recente, aprire Bixby e altro ancora.

Oltre a utilizzare la tastiera QWERTY per l’input, gli utenti avranno forse modo di premere due volte il pulsante di azione per attivare l’input vocale su qualsiasi schermo. Tra la tastiera QWERTY e l’input vocale, creare e inviare messaggi dovrebbe essere molto più semplice. Le immagini mostrano anche che vi sarà il supporto alla funzionalità Dual SIM poiché gli utenti potranno selezionare dalla schermata dell’orologio quale linea selezionare per determinate chiamate e messaggi.

wearOS 3.5 / One UI Watch 4.5 *official* pic.twitter.com/dOKn3CRC7J — Ev (@evleaks) June 30, 2022

Wear OS 3.5 e One UI Watch 4.5 dovrebbero essere preinstallati sui modelli Galaxy Watch 5 in uscita a breve, e c’è anche da dire che Samsung potrebbe lanciare tre nuovi orologi tra cui Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Classic e un nuovo Galaxy Watch 5 Pro. Si dice che le capacità della batteria siano rispettivamente di 276 mAh, 397 mAh e 572 mAh.

I quadranti mostrati nel tweet di Blass non sono estremamente accattivanti, anzi, somigliano al modello attuale, ovvero il Galaxy Watch 4, con uno che mostra una bussola nella parte inferiore del display. Un altro quadrante ha lo stesso aspetto tranne per il fatto che sostituisce la bussola con icone che indicano le condizioni meteorologiche, ma se i modelli somiglieranno all’attuale Samsung Galaxy Watch 4, va sottolineato che tramite l’app per smartphone il quadrante principale sarà ampiamente personalizzabile per ogni esigenza, sia per chi ne fa un uso lavorativo, sia per chi lo usa per il fitness.