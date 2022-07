Instagram sta testando la rimozione dei post video in favore dei Reels

Instagram sta testando un cambiamento che trasforma i post dei video in Reels, ha confermato la società a TechCrunch. La società afferma che la modifica è attualmente in fase di test con utenti selezionati in tutto il mondo, e fa parte del piano di Instagram per semplificare i video sull’app.

Un portavoce di Meta ha detto tramite un’e-mail queste parole:

Stiamo testando questa funzione come parte dei nostri sforzi per semplificare e migliorare l’esperienza video su Instagram

Uno screenshot pubblicato su Twitter dal consulente di social media Matt Navarra mostra che le persone che fanno parte del test vedranno un messaggio in-app che dice “i post video sono ora condivisi come Reels”.

Instagram is now making EVERY video a Reel h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022

Il messaggio indica che se l’account dell’utente è pubblico e viene caricato un video che finisce per essere trasformato in reel, chiunque può scoprire il reel e utilizzare l’audio originale per creare il proprio contenuto, se invece l’account è impostato su privato, il Reel sarà visibile solo ai follower di quell’account. Il messaggio rileva anche che una volta che qualcuno pubblica un Reel, chiunque può creare un remix con il suddetto Reel se l’account dell’utente è pubblico. Tuttavia, è possibile impedire alle persone di remixare i proprio reel nelle impostazioni del tuo account.

Come con qualsiasi altro test, non è noto quando o sé Instagram preveda di implementare il cambiamento in modo più ampio. Se il tutto diventerà permanente, potrebbe porre alcune sfide, ad esempio, potrebbe essere difficile pubblicare un video orizzontale se viene caricato in formato Reels verticale e inoltre Instagram non ha detto in che modo questo cambiamento influirà sui video attuali su Instagram.

Come parte dei suoi guadagni del primo trimestre 2022, la società ha rivelato che i reels ora rappresentano più del 20% del tempo che le persone trascorrono su Instagram, ed è quindi ovvio che Instagram stia cercando di espandere ancora di più Reels sostituendo del tutto i post dei video.